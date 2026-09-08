Москва8 сенВести.Полузащитник Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива". При этом важно сохранять качество своей игры. Такое мнение высказал ИС "Вести" он сам.
Я думаю, не надо смотреть в каком клубе [играешь]. Главное — показывать тот футбол, который был, как в "Локомотиве", и прибавлять. ... [Взаимодействие в команде] отрабатывается, но я не думаю, что в принципе взаимодействие - [решает]сказал Карпукас.
Коллектив петербургского "Зенита" "воспринял хорошо" переход из московского "Локомотива" полузащитника Артема Карпукаса.