Карпукас об игре в "Зените": нужно показывать такой футбол, как в "Локомотиве"

Полузащитник "Зенита" Карпукас рассказал о качестве свой игры в новом клубе Карпукас об игре в "Зените": нужно показывать такой футбол, как в "Локомотиве"

Москва8 сен Вести.Полузащитник Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива". При этом важно сохранять качество своей игры. Такое мнение высказал ИС "Вести" он сам.

Я думаю, не надо смотреть в каком клубе [играешь]. Главное — показывать тот футбол, который был, как в "Локомотиве", и прибавлять. ... [Взаимодействие в команде] отрабатывается, но я не думаю, что в принципе взаимодействие - [решает] сказал Карпукас.

Коллектив петербургского "Зенита" "воспринял хорошо" переход из московского "Локомотива" полузащитника Артема Карпукаса.