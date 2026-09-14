Капитан ЦСКА Акинфеев заявил, что не чувствует себя на 40 лет

Игорь Акинфеев раскрыл, как относится к 40-летию Капитан ЦСКА Акинфеев заявил, что не чувствует себя на 40 лет

Москва14 сен Вести.Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью ИС "Вести" рассказал, что чувствует себя не на 40 лет, а на 20.

По его словам, у него сохранился запал играть в футбол. Уходить на пенсию, как отметил голкипер, он еще не собирается.

Я чувствую себя еще молодым Игорем Акинфеевым, которому, не знаю, там 20 лет - давайте возьмем там 22. Конечно, вот это, наверное, и держит меня и в футболе, и вообще в профессии. И то, что я столько лет здесь, конечно, благодаря там ЦСКА все это. Но при этом запал еще остается… Я не сказал, наверное, последнего слова, хочется прямо еще немножко поиграть сказал Акинфеев

Голкипер поделился, что очень любит свое дело.

Если я бы не любил бы свое дело, свою работу, меня бы уже давно не было. Я бы закончил бы карьеру и спокойно бы отдыхал дома с чашечкой чая, никого не трогая, не мозоля никому глаза добавил он

В интервью спортсмен также сообщил, что восстанавливается после травмы, полученной в матче чемпионата России с тольяттинским "Акроном", и в ближайшее время хочет вернуться на поле к своей команде.