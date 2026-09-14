"Дурацкий турнир": Акинфеев вспомнил свою игру на ЧМ-2014 Акинфеев об игре с Южной Кореей на ЧМ-2014: вся жизнь пролетела перед глазами

Москва14 сен Вести.Капитан и голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что чемпионат мира в 2014-м году стал для него "дурацким турниром". Своим рассказом он поделился в интервью ИС "Вести".

В матче группового этапа чемпионата мира против Южной Кореи спортсмен совершил ошибку – на 68-й минуте корейский нападающий Ли Гын Хо пробил из-за пределов штрафной площади. Игорь Акинфеев попытался поймать мяч, но не удержал его в руках, и мяч ушел за линию ворот. Тот матч завершился со счетом 1:1. Ничья с Кореей усложнила задачу сборной России по выходу из группы.

Если вспоминать тот день, эту игру – первый тайм был совершенно нормальный, я был совершенно спокоен. И не было до этого гола каких-то вот таких тревожных ноток. Но когда это все произошло, случился этот гол, действительно, потом все посыпалось. И, наверное, пролетела – я уже много раз говорил – но пролетела вся эта карьера, вся моя жизнь. Хотя 2014-й год – я не такой еще старый… Но пролетело все моментально перед глазами. Я понимал, что вот сейчас начнется давление, сейчас начнется травля и все остальное. Но сам турнир, вот опять же говорю, дурацкий. Вот просто для меня был дурацкий турнир, не побоюсь этого слова, непонятный. И я не могу сейчас, даже если вот прокрутить назад, я не могу понять, почему так произошло отметил Акинфеев

Он обратил внимание на то, что тренировочный процесс перед матчем шел хорошо, первый тайм тоже был идеальным. Однако, по словам Акинфеева, после пропущенного гола все пошло "наперекосяк".

Ранее спортсмен рассказал, что составил в голове картинку, как будет выглядеть его прощальный матч.