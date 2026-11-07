Церемония открытия стадиона "Торпедо" после реконструкции прошла в Москве

В Москве состоялась церемония открытия стадиона "Торпедо" после реконструкции Церемония открытия стадиона "Торпедо" после реконструкции прошла в Москве

Москва7 ноя Вести.В Москве 7 ноября прошла церемония открытия стадиона футбольного клуба "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова после реконструкции.

Она состоялась перед началом матча Первой лиги между торпедовцами и нижнекамским "Нефтехимиком".

Сначала была открыта трибуна чемпиона Европы и чемпиона СССР в составе московского клуба Валентина Иванова. Позже началась официальная церемония открытия.

Уважаемые болельщики "Торпедо", хочу поздравить вас с новосельем. Хочу пожелать, чтобы чаша была полной заявил президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов

В открытии трибуны Иванова и церемонии открытия стадиона приняла участие олимпийская чемпионка по гимнастике Лидия Иванова. Прославленная спортсменка также нанесла символический удар перед началом игры.

Новый стадион на Восточной улице ввели в эксплуатацию 5 сентября. Первоначально объект построили в 1959 году в качестве тренировочного поля. К 2020 году арена устарела, и было принято решение о ее реконструкции.