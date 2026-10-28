Москва28 окт Вести.Российские чемпионки Олимпийских игр в беседе с ИС "Вести" оценили реконструкцию московского спорткомплекса "Олимпийский".

Основные работы по обновлению здания завершат в 2027 году. На сотне с лишним спортивных площадок посетители смогут заниматься более чем 40 видами спорта. Трехкратная чемпионка Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Киселева отметила наличие современных площадок для водных видов спорта.

Это точка объединения нас всех. И, конечно, нам очень не хватало… Новые, современные возможности: 15 бассейнов, которые могут принимать абсолютно всех: от самых маленьких до взрослых, от любителей до профессионалов. И главное, что здесь можно и тренироваться, и проводить международные соревнования самого высокого уровня, потому что бассейны соответствуют олимпийским стандартам. Мы все ждем возвращения для того, чтобы нашу водную спортивную жизнь и традиции Москвы и России продолжить и приумножить прокомментировала Киселева

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова считает, что обновленный комплекс станет местом для будущего развития детей с разными спортивными целями.

Мне кажется, родители просто будут в замешательстве, куда записывать детей в секцию, потому что очень много всего… Чтобы в одном комплексе было практически все — таких объектов я в мире не видела. Поэтому для меня сравнивать не с чем… Я очень надеюсь, что, дай Бог, откроется моя школа фигурного катания. И, конечно, я готова внести вклад в развитие фигурного катания, чтобы спортсмены и юные фигуристы были готовы к будущим победам сказала Сотникова

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина призналась, что переживала, когда узнала о закрытии спорткомплекса на реконструкцию.

Когда была презентация Олимпийского, я была сюда приглашена… Вы знаете, мурашки по коже были, когда я увидела этот современный, светлый зал. Предусмотрены поролоновые ямы, где отрабатываются сложные элементы… И это такое счастье для меня, как для спортсменки, потому что спорт в "Олимпийском" остался, несмотря на то, что он стал больше, масштабнее отметила Хоркина

Спортсменка также обратила внимание, что в многофункциональном комплексе появятся торговые галереи. Они скрасят время родителям, ожидающим детей во время занятий.

Новый "Олимпийский" по размеру превзойдет все пять олимпийских арен в Сочи вместе взятых, а также превысит половину совокупного объема 12 башен "Москва-Сити". Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом работ по реконструкции здания.