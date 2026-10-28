Москва28 окт Вести.Обновленный спортивный комплекс "Олимпийский" побил сразу пять рекордов. Подробнее об этом рассказал ИС "Вести" главный арбитр Международного регистратора рекордов и достижений стран БРИКС и БРИКС+ Евгений Чирка.

Четыре из них зафиксированы в мире, и один — в пространстве БРИКС и БРИКС+, уточнил он.

Рекорд первый — двенадцатитысячный концертный комплекс. Второе — это гастрономический панорамный комплекс из 38 концепций. Это, собственно, сама площадь объекта — она уникальная после реконструкции, — составляет больше 243 тысяч квадратных метров. И еще значимый рекорд — это беговой трек на 1 км в виде восьмерки. Такое еще никто в мире не делал, потому что это сложное решение сообщил Чирка

Пятый рекорд — самый высоко расположенный комплекс бассейнов олимпийского стандарта — в здании на высоте 41 метр над уровнем земли.

Все достижения были зафиксированы в Книге рекордов БРИКС.

Основные работы по реконструкции "Олимпийского" завершат в 2027 году. На более чем 100 спортивных площадках посетители смогут заниматься более чем 40 видами спорта. Обновленную площадку оценили олимпийские чемпионки Светлана Хоркина, Мария Киселева и Аделина Сотникова.