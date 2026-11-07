Капитан ФК "Торпедо" рассказал, что футболистов гнала в атаку поддержка трибун Капитан ФК "Торпедо": трибуны сегодня нас гнали в атаку

Москва7 ноя Вести.Трибуны гнали футболистов ФК "Торпедо" в атаку на сегодняшнем матче с ФК "Нефтехимик". Об этом ИС "Вести" рассказал капитан ФК "Торпедо" (Москва) Сергей Бородин.

Он добавил, что ему даже не приходилось настраивать футболистов на победу, поскольку все понимали важность сегодняшнего матча.

Это даже настраивать не приходилось. Все прекрасно понимали, это большое такое событие для клуба… Все все прекрасно понимали, хотели только победить, все выкладывались, все молодцы, все смогли рассказал Бородин

Он отметил реакцию спортсменов на заполненные трибуны.

Это было очень приятно, очень волнительно, и все прекрасно понимали насчет того, какая самоотдача и какая концентрация должна быть во время всего матча, потому что трибуны - это двенадцатый игрок, и этот двенадцатый игрок нас сегодня гнал в атаку подчеркнул Бородин

"Торпедо" обыграл ФК "Нефтехимик" со счетом 1:0. Гол на 62 минуте забил Александр Юшин.