Московское "Динамо" победило "Факел" в матче с двумя удалениями

Гол Тюкавина принес "Динамо" победу над "Факелом" в матче РПЛ Московское "Динамо" победило "Факел" в матче с двумя удалениями

Москва7 ноя Вести.Московские динамовцы поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Это произошло после победы бело-голубых над воронежским "Факелом" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Москвичи 7 ноября взяли верх над хозяевами поля со счетом 2:1. Гости вышли вперед на 3-й минуте благодаря голу Даниила Фомина. Вскоре воронежские футболисты сравняли счет: Вячеслав Якимов на 12-й минуте огорчил Андрея Лунева.

Уже в компенсированное ко второму тайму время динамовцы смогли вырвать победу. За бело-голубых отличился Константин Тюкавин (90+1).

На 43-й минуте с поля был удален нападающий москвичей Артур Гомес, получивший в течение трех минут две желтые карточки. На 73-й минуте судья уравнял составы: защитник "Факела" Дарко Тодорович увидел перед собой красную карточку после двух предупреждений.

"Динамо" набрало 31 очко и вышло на первое место в Российской премьер-лиге. "Факел" с 6 баллами идет 16-м, замыкая турнирную таблицу РПЛ.

В 15-м туре воронежская команда встретится на выезде с тольяттинским "Акроном", а бело-голубые дома сыграют с "Краснодаром".