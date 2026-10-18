"Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 3:1 и вышло на первое место таблицы РПЛ

"Динамо" победило ЦСКА со счетом 3:1 и возглавило таблицу РПЛ "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 3:1 и вышло на первое место таблицы РПЛ

Москва18 окт Вести."Динамо" победило ЦСКА со счетом 3:1 и поднялось на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Счет в матче на 31-й минуте открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. В конце первого тайма полузащитник армейцев Иван Обляков сравнял счет ударом с пенальти. Однако на последних минутах встречи "Динамо" обеспечило себе победу благодаря голам Роберто Фернандеса и Виктора Окишора.

Эта победа стала для команды седьмой подряд в текущем сезоне. Подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков после 11 матчей и вышли в лидеры чемпионата. ЦСКА после поражения остался на третьем месте: у армейцев 22 очка в 11 играх.

Ранее московское "Динамо" впервые в истории завоевало титул чемпиона России по регби. В финале сезона команда обыграла казанскую "Стрелу".