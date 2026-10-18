Московское "Динамо" впервые в истории стало чемпионом России по регби

Регбисты московского "Динамо" впервые в истории стали чемпионами России Московское "Динамо" впервые в истории стало чемпионом России по регби

Москва18 окт Вести.Московское "Динамо" впервые в своей истории стало чемпионом России по регби, победив в финальном матче сезона казанскую "Стрелу".

Встреча прошла 18 октября на столичном стадионе "Москвич" и завершилась со счетом 26:20 в пользу "бело-голубых".

Ранее 17 октября в матче за третье место "Енисей-СТМ" переиграл "Красный Яр" в красноярском дерби со счетом 52:24 и завоевал бронзовые медали.

"Динамо" оформило в завершившемся сезоне "Золотой дубль", ранее команда завоевала Кубок России, победив в финале "Енисей".

"Динамо", которое выступает в элитном дивизионе чемпионата России с 2022 года, стало первой московской командой, завоевавшей чемпионский титул. Ранее лучшим результатом для столичных клубов были серебряные медали динамовцев в прошлом сезоне, а также выход в финал "Славы" в 2008 году.