Московское "Динамо" снова возглавило таблицу РПЛ после победы над "Ахматом"

Футболисты "Динамо" победили "Ахмат" и вернулись на первое место в таблице РПЛ Московское "Динамо" снова возглавило таблицу РПЛ после победы над "Ахматом"

Москва31 окт Вести.Футболисты московского "Динамо" вернулись на первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), переиграв на своем поле грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура чемпионата страны.

Встреча прошла в субботу, 31 октября, на стадионе имени Льва Яшина в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи у "бело-голубых" забили Даниил Фомин (2-я минута) и Константин Тюкавин (77).

"Динамо" набрало 28 очков и опередило на один балл петербургский "Зенит", который еще не сыграл свой матч тура. "Бело-голубые" потеряли лидерство в таблице после 12-го тура, когда проиграли тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:3.

"Ахмат" (11 очков) идет на 14-м месте в таблице, находясь в зоне стыковых матчей за место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Ранее 31 октября казанский "Рубин" одержал первую с 30 августа победу в РПЛ, обыграв дома воронежский "Факел" (1:0).