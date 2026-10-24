Москва24 окт Вести.В Тольятти завершился матч 12-го тура чемпионата России по футболу между местным "Акроном" и московским "Динамо". Лидер РПЛ неожиданно уступил на выезде со счетом 1:3.

Хозяева поля вышли вперед на 17-й минуте. Автором гола стал Артем Шуманский. После перерыва бело-голубые смогли сравнять счет. Ярослав Гладышев на 55-й минуте пробил-таки Виталия Гудиева.

Однако вскоре тольяттинцы вновь повели в счете усилиями Кристияна Бистровича, забившего мяч на 70-й минуте. А под занавес встречи Максим Болдырев еще раз огорчил Андрея Лунева.

"Динамо" пока сохранило первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков. Однако конкуренты москвичей еще не сыграли свои матчи в 12-м туре. "Акрон" набрал 12 баллов и поднялся на 12-е место в чемпионате.

В следующем туре динамовцы дома сыграют с грозненским "Ахматом", а тольяттинская команда на выезде встретится с калининградской "Балтикой".