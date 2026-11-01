Футболисты "Балтики" впервые с августа победили в матче РПЛ, обыграв "Акрон"

Футболисты "Балтики" прервали серию без побед в РПЛ, обыграв "Акрон" Футболисты "Балтики" впервые с августа победили в матче РПЛ, обыграв "Акрон"

Москва1 ноя Вести.Футболисты калининградской "Балтики" переиграли тольяттинский "Акрон" в матче 13-го тура чемпионата страны, прервав длившуюся с августа серию без побед в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Калининграде 1 ноября и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Брайан Хиль (52-я минута) и Иван Беликов (68), гости ответили голом Артема Шуманского (54).

Команда Андрея Талалаева прервала серию из шести матчей без побед в РПЛ (4 ничьи, 2 поражения), которая продолжалась с 30 августа. Балтийцы набрали 17 очков и идут на седьмом месте в таблице лиги. "Акрон" (12 очков) занимает 13-ю строчку.

В другом матче дня "Ростов" разгромил на выезде махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 благодаря голам Алексея Миронова (30), Константина Кучаева (40) и Роналдо (69). Хозяева играли в меньшинстве с 14-й минуты после удаления Махмуджона Махамаджонова.

"Ростов" с 18 очками вышел на шестую строчку, а "Динамо" занимает 11-е место (13 очков).

Ранее 1 ноября безголевой ничьей завершился матч "Оренбурга" против ЦСКА в рамках 13-го тура.