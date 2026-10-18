"Балтика" и "Ростов" закончили матч 11-го тура чемпионата России со счетом 0:0

Футболисты "Балтики" и "Ростова" сыграли вничью в матче РПЛ "Балтика" и "Ростов" закончили матч 11-го тура чемпионата России со счетом 0:0

Москва18 окт Вести.Матч 11-го тура чемпионата России по футболу между калининградской "Балтикой" и "Ростовом" завершился со счетом 0:0​​​.

Уточняется, что команды между собой сыграли вничью третий раз подряд и четвертый за последние пять очных встреч в чемпионате страны.

"Балтика" набрала 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ростов" с 12 баллами располагается строчкой ниже.

Ранее стало известно, что "Динамо" победило ЦСКА со счетом 3:1 и возглавило таблицу РПЛ. Счет в матче на 31-й минуте открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.