Футболисты "Краснодара" сыграли на выезде вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" и отстал от "Зенита" на 6 очков в РПЛ Футболисты "Краснодара" сыграли на выезде вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Москва29 ноя Вести.Футболисты "Ростова" сыграли дома вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Олакунле Олусегун на 62-й минуте. Гости сравняли с пенальти, который реализовал Лукас Оласа (71).

"Ростов" продолжил свою беспроигрышную серию в РПЛ, продлив ее до семи матчей (четыре победы, три ничьи). Донская команда набрала 23 очка и делит 7-8-е места в таблице чемпионата страны с калининградской "Балтикой".

"Краснодар" (28 очков), который начал чемпионат с серии из семи побед, остается на четвертом месте в таблице и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на 6 очков.

Ранее на неделе "Краснодар" сумел избежать встречи с "Зенитом" в 1/4 финала плей-офф Кубка России, закончив групповой этап турнира на первом месте в своей группе.