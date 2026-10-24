"Балтика" вырвала ничью в матче с "Краснодаром" "Балтика" и "Краснодар" сыграли вничью

Москва24 окт Вести."Краснодар" дома сыграл вничью с "Балтикой" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Калининградский клуб успел сравнять счет на последних минутах встречи.

Матч прошел на "Ozon Арене" в Краснодаре. Итоговый счет — 1:1.

Первым в матче на 30-й минуте забил форвард "Краснодара" Джон Кордоба. Центральный защитник "Балтики" Лорис Муйоколо смог сравнять счет в самом конце встречи (90+3).

Имея в активе 14 баллов, "Балтика" занимает восьмое место в турнирной таблице. "Краснодар" располагается на третьей строчке (23 очка).

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