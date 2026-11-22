"Динамо" в меньшинстве сыграло вничью с "Краснодаром" и возглавило таблицу РПЛ

"Динамо" возглавило турнирную таблицу РПЛ, удержав ничью в матче с "Краснодаром" "Динамо" в меньшинстве сыграло вничью с "Краснодаром" и возглавило таблицу РПЛ

Москва22 ноя Вести.Московский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 1:1​​​.

В составе "Краснодара" гол на 11-й минуте забил Джон Кордоба. У "Динамо" на 27-й минуте отличился Ярослав Гладышев. В конце первого тайма защитник команды хозяев Максим Осипенко получил красную карточку за лишение явной возможности забить мяч.

"Динамо" набрало 32 очка и возглавило турнирную таблицу РПЛ. Московский клуб опередил на один балл петербургский "Зенит".