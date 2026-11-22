Московский "Спартак" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью в Дагестане

Московский "Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" Московский "Спартак" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью в Дагестане

Москва22 ноя Вести.Столичный ФК "Спартак" сыграл со счетом 1:1 с махачкалинским "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

У "Спартака" на 14-я минуте гол забил Роман Зобнин. В составе "Динамо" на 89-й минуте отличился Даниил Лесовой.

"Спартак" завершил первый круг Российской премьер-лиги на третьем месте, набрав 30 очков. Он на одно очко отстает от петербургского "Зенита" и на два - от московского "Динамо". Махачкалинцы с 17 очками идут 12-ми.

Ранее сообщалось, что московское "Динамо" удержало ничью в матче с "Краснодаром", возглавив турнирную таблицу.