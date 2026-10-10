ФК "Спартак" сыграл вничью со "Крыльями Советов" в выездном матче РПЛ Футболисты "Спартака" вничью завершили матч РПЛ против "Крыльев Советов"

Москва10 окт Вести.В Самаре завершился матч российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Встреча 10 тура РПЛ ознаменовалась ничьей.

Итоговый счет встречи – 1:1. Нули на табло "Солидарность Самара Арены" сохранялись до 79 минуты, когда счет открыл Манфред Угальде.

Но спустя еще 7 минут "Крылья" ушли от поражения усилиями Мартина Крамарича. Его точный удар поставил точку в матче.

"Красно-белые" с 24 минуты матча играли в меньшинстве после удаления Александра Максименко, получившего прямую красную карточку.