Футболисты "Краснодара" вышли в плей-офф Кубка России с первого места в группе

"Краснодар" вышел в плей-офф Кубка России и избежал встречи с "Зенитом" Футболисты "Краснодара" вышли в плей-офф Кубка России с первого места в группе

Москва25 ноя Вести.Футболисты "Краснодара" пробились в 1/4 финала плей-офф Кубка России в пути РПЛ, разгоромив грозненский "Ахмат" на выезде в матче заключительного шестого тура группового этапа.

Встреча группы B прошла 25 ноября в Грозном и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Дмитрий Воробьев (10-я минута), Кристиан (81) и Джон Кордоба (87).

"Краснодар" набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в группе. За счет этого кубанская команда избежала встречи с петербургским "Зенитом" и сыграет в 1/4 финала с самарскими "Крыльями Советов". Первый соперник "Зенита" по плей-офф определится 26 ноября по итогам противостояния московского "Динамо" (9 очков) и воронежского "Факела" (6 очков).

"Ахмат" (5 очков) остался на последнем четвертом месте в группе и завершил борьбу за Кубок России.

"Крылья Советов" стали соперниками "Краснодара" после поражения калининградской "Балтики" от махачкалинского "Динамо" в среду в последнем матче в рамках группы C. Махачкалинцы, ранее уже вылетевшие из турнира, разгромили балтийцев со счетом 3:0 и не дали тем подняться выше третьего места в квартете.

"Балтика" продолжит выступление в Кубке России в пути регионов и встретится там с представителем второго дивизион чемпионата России - "Волной" из Нижегородской области.