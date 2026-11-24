Футболисты ЦСКА пробились в плей-офф Кубка России и ждут матчей со "Спартаком"

ЦСКА вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России, где может сыграть со "Спартаком" Футболисты ЦСКА пробились в плей-офф Кубка России и ждут матчей со "Спартаком"

Москва24 ноя Вести.Футболисты ЦСКА пробились в 1/4 финала Кубка России в пути РПЛ, переиграв на выезде тольяттинский "Акрон" в матче заключительного шестого тура группового этапа.

Встреча группы D прошла 24 ноября в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. У победителей мяч забил Иван Обляков с пенальти на 67-й минуте.

Благодаря этой победе армейцы финишировали на втором месте в таблице группы, набрав 11 очков в шести матчах. В 1/4 финала плей-офф в пути РПЛ они встретятся с первой командой из группы A, где лидирующую строчку занимает московский "Спартак".

"Спартак (13 очков) перед шестым туром обгоняет идущий вторым "Оренбург" на три балла. "Красно-белые" могут потерять первую строчку только в том случае, если проиграют уральцам в очной встрече с разницей в четыре или более мячей. Выездной матч "Спартака" против "Оренбурга" состоится 26 ноября.

"Акрон" финишировал в группе D третьим (7 очков) и продолжит борьбу за трофей в нижней сетке турнира - в плей-офф пути регионов. В матче 1/4 финала соперником тольяттинской команды будет "СКА-Хабаровск".