ЦСКА разгромил "Ростов" в Кубке России со счетом 4:0

Футболисты ЦСКА забили "Ростову" три гола за 11 минут ЦСКА разгромил "Ростов" в Кубке России со счетом 4:0

Москва15 окт Вести.Московский футбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над "Ростовом" в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Итоговый счет встречи — 4:0 в пользу "красно-синих".

Авторами голов стали Мохамед Аззи (2-я минута), Энрике Кармо (4-я), Иван Обляков (10-я, с пенальти) и Имран Фиров (51-я).

До этого армейцы более двух с половиной лет не могли одолеть "Ростов" в основное время кубковых матчей. Предыдущий такой успех датирован 12 марта 2024 года — тогда ЦСКА взял верх со счетом 2:0 в плей-офф Кубка России.

В группе D лидирует "Ростов" с девятью очками, "Акрон" (7) занимает второе место, набравший пять очков ЦСКА — на третьей позиции, замыкает квартет "Локомотив" (3).

В следующем матче "Ростов" 28 октября на своем поле примет "Акрон", а днем позже ЦСКА сыграет дома с "Локомотивом".

Ранее футбольный тренер Шатов назвал Облякова лучшим игроком чемпионата России, а сам ЦСКА, по его словам, показывает "зрелый, красивый, самый опытный футбол".