Москва12 окт Вести.Полузащитник московского ЦСКА и сборной РФ Иван Обляков — лучший игрок чемпионата России. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" игрок сборной РФ по футболу (2013-2016 годы), исполняющий обязанности главного тренера ФК "Урал" (Екатеринбург) в 2024-2025 годах Олег Шатов.

По его словам, ЦСКА показывает "зрелый, красивый, самый опытный футбол". Он выделил связку центральных полузащитников - Матвея Кисляка и Облякова.

Я считаю его [Облякова] лучшим игроком чемпионата. Почему? Максимально стабильный, уже на протяжении пяти лет не опускает свой уровень, не падает ниже, очень мобильный, всегда играет вперед, у него есть удары, занимается стандартными положениями в команде. Максимально разносторонний игрок, на которого мне очень приятно смотреть. Я бы как тренер, наверное, хотел бы видеть такого игрока в команде отметил Шатов

Накануне футболисты ЦСКА разгромили "Родину" в домашнем матче российской премьер-лиги. Встреча завершилась с разницей в три мяча в пользу столичных "армейцев".