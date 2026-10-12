Москва12 окт Вести.Выступающий за футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия пожертвовал всем ради футбола, и это привело к тому, что он в числе лучших игроков в мире. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил игрок сборной России по футболу (2013-2016 годы), исполняющий обязанности главного тренера ФК "Урал" в 2024-2025 годах Олег Шатов.

В прошлом Кварацхелия выступал за "Наполи", "Рубин" и "Локомотив".

Он [Кварацхелия] жил на базе, и я последние полгода тоже жил на базе... Я пришел, восстанавливаюсь, лежу на базе, отдыхаю, в окно смотрю — мячик на поле подлетает. Думаю: "Кто там? Тренировка уже давно закончилась, уже всем спать пора". Выхожу, думаю: "Дай прогуляюсь, посмотрю". Хвича на футбольном поле. Его страсть, любовь к футболу… Он всегда хотел улучшать себя с мячом, каждый день на поле оставался до и после тренировки. Это привело к тому, что мы видим: человек пожертвовал всем ради футбола, ради любимой игры. Его путь, что в "Локомотиве", "Рубине", потом в "ПСЖ", национальной сборной достоин большого уважения. Он теперь один из лучших игроков в мире подчеркнул Шатов

Накануне "ПСЖ" установил рекорд по числу номинантов на "Золотой мяч". Среди номинантов, помимо Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, оказался Кварацхелия.