Шатов призвал готовить сборную РФ к возвращению на международные турниры Футболист Шатов: сборная России должна быть готова вернуться на мировые турниры

Москва12 окт Вести.Для российской футбольной сборной сейчас важно работать на будущее, так как ее возвращение на международные турниры может произойти в любой момент. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший игрок сборной России по футболу (2013-2016 гг.), бывший и. о. главного тренера ФК "Урал" (Екатеринбург) Олег Шатов.

Он ответил на вопрос, что важно для российской сборной в нынешний период.

Важным вижу то, что она (сборная. – Прим. ред.) сейчас существует у нас, что мы ее видим, лицезрим, то, что это работа на будущее. То, что сейчас Валерий Георгиевич [Карпин] должен работать на будущее, потому что в любой момент может все закончиться, нашу сборную вернут, и наша сборная должна быть готова подчеркнул Шатов

Он также особо отметил игру сборной России в товарищеском матче против Ирана 29 сентября.

В матче с Ираном мы за долгое время увидели, наверное, прототип основного, так сказать, стартового состава сборной России, и по игре это, наверное, была одна из лучших игр сборной за последнее время, что я видел сказал Шатов

Накануне столичный футбольный клуб "Динамо" одержал минимальную победу над "Рубином" в Казани в рамках 10 тура российской премьер-лиги и впервые за 874 дня возглавил турнирную таблицу РПЛ.