Москва17 ноя Вести.Росатом помогает сборной России по футболу вернуться на международные соревнования, заявил RT глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что представители Росатома скучают по участию РФ в мировом футболе и мечтают о снятии с отечественной сборной несправедливых ограничений.

Очень скучаем по уже не товарищеским, а конкурентным матчам. Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы. И конечно же, мы очень верим в нашу сборную и очень ее любим сказал Лихачев

Ранее футболист и тренер Олег Шатов заявил, что сборной России по футболу нужно готовиться к возвращению на мировые турниры, так как оно может состояться в любой момент.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать добиваться возвращения своих спортсменов на международные соревнования.