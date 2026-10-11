Московское "Динамо" вышло на первое место РПЛ впервые за 874 дня Футболисты "Динамо" возглавили таблицу РПЛ впервые за 874 дня

Москва11 окт Вести.Футбольный клуб "Динамо" одержал минимальную победу над "Рубином" в Казани в рамках 10 тура российской премьер-лиги. Для определения победителя матча "бело-голубым" понадобился один точный удар.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Его автором стал защитник казанцев Жахонгир Урозов, который на 30 минуте матча отметился автоголом.

Выездной успех в столице Татарстана принес "Динамо" +3 очка в таблице. Теперь с 22 баллами москвичи возглавляют таблицу РПЛ, имея равенство с ЦСКА, но вышедшее на первое место по дополнительным показателям.

"Динамо" занимает первую строчку в таблице лиги впервые за 874 дня. В предыдущий раз клуб с Петровского парка выходил в лидеры чемпионата в концовке сезона-2023/24.