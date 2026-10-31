"Рубин" одержал первую победу с августа в РПЛ, переиграв дома "Факел" Казанский "Рубин" одержал первую победу под руководством тренера Олега Кузьмина

Москва31 окт Вести.Футболисты казанского "Рубина" одержали первую победу с августа в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), переиграв дома воронежский "Факел" в матче 13-го тура чемпионата страны.

Встреча прошла 31 октября в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Эдди Сальседо на 38-й минуте.

Российский футбольный союз (РФС) ранее провел замену главного арбитра в матче из-за того, что судья Сергей Иванов не смог вылететь в Казань в связи с ограничениями полетов. Встречу отработал Данил Каширин.

"Рубин" прервал серию из шести матчей без побед (3 ничьи, 3 поражения подряд), которая длилась с 30 августа. Эта победа стала также первой для казанских футболистов под руководством Олега Кузьмина, который стал исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки испанца Франка Артиги.

Свой первый матч во главе "Рубина" Кузьмин провел 28 октября в рамках Кубка России против московского "Спартака", в той встрече казанцы потерпели поражение со счетом 0:1.