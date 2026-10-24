Москва24 окт Вести.Бывший игрок казанского клуба "Рубин" Олег Кузьмин назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщила пресс-служба ФК. Уже 25 октября он начнет работать с футболистами.

Кузьмин, по решению руководства клуба, будет готовить "Рубин" к матчу в Кубке страны против московского "Спартака" 28 ноября и игре чемпионата России с воронежским "Факелом" 31 октября.

Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня "Рубин" - это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь. Постараюсь сделать все от себя зависящее для того, чтобы улучшить наши результаты и игру сказал новый тренер "Рубина"

Олегу Кузьмину 45 лет, он выступал за "Рубин" с 2010 по 2018 год и провел 203 матча. Вместе с командой он стал победителем Кубка и Суперкубка России в 2012 году.

Ранее сообщалось, что "Рубин" отправил в отставку с поста главного тренера испанца Франка Артигу.