В ФК "Родина" сообщили, когда официально объявят нового главного тренера Зинин: нового главного тренера ФК "Родина" официально объявят 7 октября

Москва5 окт Вести.Официальное объявление о назначении нового главного тренера футбольного клуба "Родина" ожидается 7 октября. Об этом ИС "Вести" заявил спортивный директор клуба Алексей Зинин.

Так он прокомментировал сообщения о том, будто главным тренером "Родины" станет испанец Джонатан Альба, ранее возглавлявший футбольный клуб "Ростов".

Мы официально все объявим 7 числа. Что-либо опровергать я не собираюсь сказал Зинин

Ранее он заявил, что решение об уходе бывшего главного тренера "Родины" Хуана Диаса было совместным.