Москва5 октВести.Официальное объявление о назначении нового главного тренера футбольного клуба "Родина" ожидается 7 октября. Об этом ИС "Вести" заявил спортивный директор клуба Алексей Зинин.
Так он прокомментировал сообщения о том, будто главным тренером "Родины" станет испанец Джонатан Альба, ранее возглавлявший футбольный клуб "Ростов".
Мы официально все объявим 7 числа. Что-либо опровергать я не собираюсьсказал Зинин
Ранее он заявил, что решение об уходе бывшего главного тренера "Родины" Хуана Диаса было совместным.