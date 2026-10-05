Москва5 окт Вести.В настоящее время нет острой потребности менять российский состав игроков футбольного клуба "Родина". Об этом ИС "Вести" заявил спортивный директор ФК "Родина" Алексей Зинин.

У игроков есть качества, с которыми они могут играть в Премьер-Лиге. У нас нет острой потребности менять российский состав игроков. Им просто нужно время и определенные условия работы для того, чтобы они перешли на свой следующий уровень. И я не сомневаюсь и уже вижу то, что это происходит. Большая часть игроков обязательно поднимет свою планку, взберутся туда и будут давать результат