Москва5 окт Вести.Химия в команде московского футбольного клуба "Родина" должна сложиться к концу февраля следующего года. Об этом ИС "Вести" заявил спортивный директор ФК "Родина" Алексей Зинин.

Когда в сложившийся коллектив добавляется даже хотя бы один человек, начинается перераспределение ролей, и химия может уйти. В нашем случае добавился не один человек и не два. Есть люди, которые многое прошли с командой, есть люди, у кого контракты заканчиваются следующим летом … есть легионеры, которым нужно утверждаться в статусе. Я считаю, что у нас все это проходит абсолютно нормально. Но нужная химия, я думаю, что она сложится к концу февраля месяца. И я рассчитываю на то, что весенняя стадия уже будет традиционно в духе "Родины". А весной мы всегда во всех своих сезонах играли очень мощно