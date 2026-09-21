Москва21 сенВести.Футбольный клуб "Родина" объявил о досрочном завершении работы с главным тренером Хуаном Диасом. Об этом говорится в клубном Telegram-канале новичка РПЛ.
Вместе с испанским наставником из столичного клуба уходит и весь его штаб.
Хуан Диас покидает пост главного тренера "Родины". Клуб и испанский специалист договорились о прекращении сотрудничестванаписано в Telegram-канале
Диас работал в московском клубе с сентября 2025 года. Под его руководством "Родина" выиграла первый дивизион, благодаря чему впервые в своей истории вышла в РПЛ.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.