Главный тренер ФК "Родина" Диас досрочно завершает свою работу на посту ФК "Родина" объявил о прекращении сотрудничества с испанским тренером Диасом

Москва21 сен Вести.Футбольный клуб "Родина" объявил о досрочном завершении работы с главным тренером Хуаном Диасом. Об этом говорится в клубном Telegram-канале новичка РПЛ.

Вместе с испанским наставником из столичного клуба уходит и весь его штаб.

Хуан Диас покидает пост главного тренера "Родины". Клуб и испанский специалист договорились о прекращении сотрудничества написано в Telegram-канале

Диас работал в московском клубе с сентября 2025 года. Под его руководством "Родина" выиграла первый дивизион, благодаря чему впервые в своей истории вышла в РПЛ.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.