"Фиорентина" уволила чемпиона мира Гроссо после трех поражений подряд

Гроссо уволен из итальянской "Фиорентины" после трех поражений на старте сезона "Фиорентина" уволила чемпиона мира Гроссо после трех поражений подряд

Москва7 сен Вести.Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" сообщил в соцсети X об увольнении главного тренера, чемпиона мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо.

Футбольный клуб "Фиорентина" объявляет об освобождении Фабио Гроссо от обязанностей тренера основной мужской команды отмечает футбольный клуб

Решение принято после того, как "Фиорентина" не смогла одержать ни одной победы в первых трех турах чемпионата Италии.

В самом начале "Фиорентина" уступила на выезде "Роме" со счетом 0:4, а затем дома проиграла "Фрозиноне" (0:3) и "Торино" (1:2). В итоге "Фиорентина" оказалась на последнем месте в турнирной таблице национального первенства.

Гроссо назначен главным тренером "Фиорентины" в июне вместо Паоло Ваноли, который прежде руководил московским "Спартаком". В прошлом Гроссо возглавлял итальянские клубы "Бари", "Верона", "Брешиа", "Фрозиноне", швейцарский "Сьон" и французский "Лион".

Между тем "Ювентус" в домашнем матче сыграл вничью с "Миланом" в матче третьего тура чемпионата Италии. Встреча в Турине закончилась со счетом 1:1.

В июле хорватский футболист Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча" 2018 года, подписал новый контракт с "Миланом".