"Милан" упустил победу над "Ювентусом" в матче чемпионата Италии

"Ювентус" и "Милан" сыграли вничью в третьем туре чемпионата Италии "Милан" упустил победу над "Ювентусом" в матче чемпионата Италии

Москва7 сен Вести."Ювентус" в домашнем матче сыграл вничью с "Миланом" в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Турине закончилась со счетом 1:1.

Полузащитник "Милана" Альфаджо Сиссе открыл счет на 69-й минуте матча. Защитник "Ювентуса" Федерико Гатти восстановил равенство на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

"Милан" с семью очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице. В активе "Ювентуса" также семь очков, однако клуб из Турина уступает миланцам по дополнительным показателям и занимает пятую строчку.

В июле хорватский футболист Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча" 2018 года, подписал новый контракт с "Миланом".