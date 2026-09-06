"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном" на 96-й минуте "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 2:2 в 3-м туре АПЛ

Москва6 сен Вести."Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 2:2 в гостевом матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе манкунианцев забитыми мячами отметились Брайан Мбемо и Беньямин Шешко, отличившийся на 88-й минуте. Хозяева спаслись от поражения благодаря голам Тайрика Джорджа и Эйнсли Мэйтленд-Найлса, сравнявшего счет на шестой добавленной минуте.

"Эвертон" продолжает беспроигрышную серию со старта сезона, набрав пять очков в трех матчах. Для "Манчестер Юнайтед" эта потеря очков стала второй за три стартовых тура. В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 13 сентября примет "Манчестер Сити", а "Эвертон" 12 сентября на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".