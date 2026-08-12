Москва12 авг Вести.Главный тренер сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" Деян Станкович решил подать в отставку после поражения команды в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщил портал Direktno со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Станкович попрощался с игроками после окончания ответного матча третьего раунда отбора. Портал также обратил внимание, что тренер не пришел на пресс-конференцию.

Решение было принято, возможно, по конкретной причине, возможно, на эмоциях, а скорее всего - в сочетании того и другого. Клуб попытается изменить это решение и убедить Станковича остаться говорится в публикации

Ранее "Црвена Звезда" на своем поле встретилась с израильским клубом "Хапоэль", матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей. Свою первую игру в квалификации сербская команда также проиграла. В связи с этим действующий чемпион Сербии не отобрался в общий этап Лиги чемпионов, поэтому продолжит сезон в квалификации Лиги Европы.