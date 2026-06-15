Главный тренер сборной Туниса уволен после поражения от Швеции в первом матче ЧМ

Главного тренера сборной Туниса уволили после поражения от Швеции на старте ЧМ Главный тренер сборной Туниса уволен после поражения от Швеции в первом матче ЧМ

Москва15 июн Вести.Главного тренера команды Туниса по футболу Сабри Лямуши отправили в отставку после поражения от сборной Швеции в первом матче группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщил журналист Роман Молина в соцсети Х.

Встреча группы F состоялась в городе Монтеррей в Мексике 14 июня. Шведы обыграли Тунис со счетом 5:1, после чего, по информации Mosaïque FM, руководство Тунисской федерации футбола (FTF) организовало экстренное заседание для обсуждения дальнейшей карьеры Лямуши. Положение тренера в сборной страны было еще более затруднительным из-за сына, который присутствовал в делегации команды и, по словам очевидцев, устроил драку с болельщиком.

Для Лямуши это конец карьеры на посту главного тренера сборной Туниса написал журналист на своей странице

54-летний Лямуши возглавил национальную сборную в январе. До этого он работал в нескольких клубах, в том числе в "Ренн", "Ноттингем Форест", "Кардифф" и сборной Кот-д'Ивуара.

Ранее сообщалось, что с поста главного тренера мадридского "Реала" ушел Альваро Арбелоа. Позже на эту должность вновь назначили Жозе Моуринью, который уже тренировал команду с 2010 по 2013 год.