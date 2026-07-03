Игроки сборной Туниса провалили допинг-тесты на ЧМ из-за мексиканского мяса The Times: восемь игроков Туниса сдали положительные допинг-пробы на ЧМ-2026

Москва3 июл Вести.Восемь футболистов сборной Туниса сдали положительные допинг-тесты во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, в пробах спортсменов был обнаружен кленбутерол. Предварительно, причиной его появления в анализах спортсменов могло стать употребление мяса на базе команды в Мексике, а не преднамеренное использование запрещенного вещества.

Загрязненное мясо, по всей видимости, стало причиной нетипичных результатов анализа на кленбутерол. Но его концентрация ниже антидопингового порога. Это означает, что игрокам вряд ли будут предъявлены какие-либо обвинения говорится в материале

Как отмечает издание, официальные лица пришли к выводу, что использование кленбутерола не было умышленным.

Сборная Туниса завершила выступление на чемпионате мира на последнем месте в группе F, уступив командам Нидерландов, Японии и Швеции. Команда проиграла все три матча с общей разницей мячей 2:12.

В Тунисе сделали выводы из выступления своей сборной на Чемпионате мира: главного тренера команды Туниса Сабри Лямуши уволили после поражения от сборной Швеции в первом матче группового этапа чемпионата мира.