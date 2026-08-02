Москва2 авг Вести.Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Шанхай Шэньхуа" после третьего подряд поражения команды в чемпионате страны, сообщила пресс-служба китайского клуба.

Последним матчем российского специалиста стала воскресная встреча в рамках 21-го тура с "Шэньян Урбан", в которой "Шанхай Шэньхуа" уступил со счетом 1:3. После этого команда с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Перед началом сезона клуб также лишили 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Я отдал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, то почувствовал, что пришло время уйти заявил Слуцкий

Он также поблагодарил болельщиков, игроков, тренерский штаб и руководство клуба.

Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в январе 2024 года.