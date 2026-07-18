Москва18 июл Вести.Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий заявил, что влюблен в Китай. Он считает эту страну примером того, какой могла бы стать Россия. Об этом экс-тренер сборной России заявил в одном из каналов на YouTube.

Он отметил, что Китай создал собственную экосистему, ориентированную на внутренний рынок в полтора миллиарда человек, к которой иностранцы не имеют доступа.

По словам Слуцкого, это касается абсолютно всего: экономики, машин и туристов.

Китай — самая передовая страна сейчас. Они построили лучшую страну для китайцев. Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы сказал Слуцкий

Леонид Слуцкий занимает пост главного тренера "Шанхай Шэньхуа" с 27 декабря 2023 года. Команда дважды завоевала Суперкубок Китая под его руководством.

Ранее доктор исторических наук, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов отметил, что Китай сделал свою экономику незаменимой, а Европа должна смириться или бороться с этим.