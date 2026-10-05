Москва5 окт Вести.В следующем сезоне футбольный клуб "Родина" будет ставить амбициозные турнирные задачи. Об этом ИС "Вести" заявил спортивный директор клуба Алексей Зинин.

Мы никаких турнирных задач для себя на первый год не ставили. Задача – зайти в Премьер-лигу, адаптироваться, почувствовать, кто в состоянии перейти на следующий уровень, а кто нет. Это не всегда можно спрогнозировать. И начать в Премьер-лиге демонстрировать тот футбол, в том ключе, который нам бы хотелось. И заложить фундамент на следующий сезон. А вот в следующем сезоне мы будем ставить для себя турнирные задачи. И я надеюсь, что они будут амбициозны