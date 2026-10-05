Москва5 окт Вести.В ближайшие три года футбольный клуб "Родина" расширится и зайдет в новую категорию. Такую надежду выразил ИС "Вести" спортивный директор ФК "Родина" Алексей Зинин.

Мы обычно смотрим на три года вперед. И есть ощущение перспективы, что и как мы должны сделать. По нашим ощущениям, в течение трех этих лет "Родина" будет расти, и она зайдет в новую категорию, она постарается расширить обойму команд с большими возможностями, которые на что-то претендуют … Если мы будем соответствовать своим собственным ожиданиям, и люди будут видеть, что клуб стремительно развивается, что болельщики приходят на трибуны, что команда играет в содержательный футбол – могут появиться дополнительные источники дохода, который сейчас не заложен