Гендиректор ФК "Ростов" Чайка рассказал о переговорах с новыми партнерами В ФК "Ростов" заявили, что в ближайшее время объявят о новых партнерах

Москва19 окт Вести.Футбольный клуб "Ростов" ведет переговоры с потенциальными партнерами и в ближайшее время объявит о новых спонсорах, заинтересованных не только в финансировании, но и в совместной работе и развитии клуба. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор ФК "Ростов" Андрей Чайка.

Есть те партнеры, которые как бы готовы в дальнейшем с нами сотрудничать. Могу вас заверить, проводятся каждый день встречи, проводятся разные варианты. Я думаю, что мы в ближайшее время расскажем о наших новых партнерах, о наших новых спонсорах заявил Чайка

Гендиректор "Ростова" отметил, что компании, с которыми ведутся переговоры, заинтересованы не только в финансировании, но и в развитии клуба.

Это именно те компании, которые должны быть заинтересованы именно в развитии и в работе, не просто дали деньги, потратили деньги, а это идет речь именно о совместной работе, то есть о привлечении их к работе с болельщиками, о привлечении к, можно так сказать, вообще к жизни футбольного клуба. Сегодня у нас стоит большая задача по поводу того, что наш стадион должен стать настоящей домашней ареной для футбольного клуба Ростов. Об этом мы рассказывали и совету директоров, и губернатору сказал Чайка

Ранее Чайка заявлял, что клуб полностью погасил все долги по зарплатам и налогам.