Москва19 окт Вести.Бывший домашний стадион ФК "Ростов" "Олимп" можно привести в порядок и передать клубу, чтобы использовать его как арену для выступлений дублирующего состава и молодежной команды. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор клуба Андрей Чайка.

"Олимп" – это пятнадцатитысячный стадион, который принимал и Лигу Чемпионов, и его все знают, и это действительно была арена такая домашняя ростовская. Уверены, что его можно привести в порядок, передать полностью футбольному клубу. Это могла бы стать запасная арена для проведения матчей. В случае чего, матчей премьер-лиги. Также молодежная команда может выступать, также может выступать Ростов-2. Ну, в принципе, я уверен, что по логистике туда многие бы приходили болельщики и поддерживали разные наши команды на разных уровнях соревнований заявил он

Ранее Чайка рассказал, что одна из задач футбольного клуба – сделать так, чтобы на футбол ходили целыми семьями, для чего планируется развивать детские зоны на стадионе.