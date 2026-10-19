Новый гендиректор "Ростова" Чайка: я понимал, куда иду и для чего Гендиректор "Ростова" Чайка: передо мной стоят большие задачи

Москва19 окт Вести.Новый генеральный директор футбольного клуба "Ростов" Андрей Чайка заявил, что понимал, с какими трудностями ему предстоит столкнуться, когда принял решение возглавить желто-синих, и отметил, что намерен вернуть былые успехи команды. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Футбольный клуб "Ростов" — это, естественно, наш главный, наверное, флагман футбола на Дону, команда с большой историей, с большой культурой, с преданными болельщиками, и поэтому я прекрасно понимал, куда иду, для чего иду. Многие говорили, что, наверное, это сложно будет — это да, но то, что я хочу здесь сделать определенные какие-то изменения и сделать клуб таким, каким мы его знали, когда выигрывал Кубок России, когда он боролся за звание чемпиона России, занял второе место, выступал в Лиге чемпионов и нашумел… Ну и задачи стоят большие заявил спортивный функционер

Чайка был занял пост генерального директора "Ростова" 17 июля 2026 года. Решение о его назначении принял совет директоров клуба.