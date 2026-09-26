Москва26 сенВести.Дмитрий Кириченко возглавил футбольную клуб "Ростов". 49-летний специалист сменил на посту главного тренера Джонатана Альбу. Об этом проинформировала пресс-служба команды.
О сроках и условиях контракта ничего не сообщается.
"Ростов" приветствует Дмитрия на посту главного тренера. Уверены, что его опыт, профессиональные качества и знание клуба позволят команде решать самые серьезные задачиговорится в заявлении пресс-службы
Ранее ростовчане досрочно расторгли контракт с испанцем Джонатаном Альбой. Вместе с ним ушел весь его тренерский штаб. Как сообщал официальный сайт клуба, решение было обоюдным.
Кириченко является воспитанником "Ростова". В период игровой карьеры он выступал за желто-синих, ЦСКА, "Москву", подмосковный "Сатурн" и саранскую "Мордовию".