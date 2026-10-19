Москва19 окт Вести.Футбольный клуб "Ростов" полностью погасил все долги, включая задолженности по зарплатам игрокам и сотрудникам клуба, а также налогам. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал генеральный директор клуба Андрей Чайка.

На сегодняшний день, как я говорил при первой встрече с футболистами и со штабом, и с сотрудниками, что моя задача к 15 октября сделать так, чтобы не было никаких просрочек ни по зарплатам, ни по налогам, нигде. Скажу так, на сегодняшний день полностью выполнена эта задача. Все долги погашены, просроченных долгов нет, по налогам и по зарплатам. Поэтому все те обещания, которые мы давали нашим футболистам, сотрудникам, мы выполнили сказал Чайка

Ранее Чайка заявлял, что главной финансовой задачей клуба является оптимизация расходов и выстраивание прозрачной системы работы с партнерами.