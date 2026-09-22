Тренер "Крыльев Советов" заявил, что клуб умеет жить по средствам и не жалуется Тренер ФК "Крылья Советов": мы не самый богатый клуб, но умеем жить по средствам

Москва22 сен Вести.Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обеспечен всем необходимым минимумом, и при этом должен показывать более высокие результаты по сравнению со своими соперниками. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил главный тренер клуба Сергей Булатов.

По его словам, финансовое обеспечение клуба позволяет сосредоточиться на вопросах качества игры футболистов и грамотного построения тренировочного процесса.

Мы далеко не самый богатый клуб, мы умеем жить по средствам, мы не жалуемся. Мы обеспечены, у нас есть все необходимое, тот минимум, который есть, при этом минимуме мы должны выжимать, результаты должны быть выше. Я понимаю, что последняя восьмерка… команд, у них примерно одинаковые бюджеты… И вот здесь выходит на первый план тренерское мастерство и единодушие, которое должно быть в коллективе и в клубе сказал Булатов

Также он напомнил, что раньше у клуба были долги, но сейчас они все закрыты, что позволяет строить дальнейшие профессиональные планы.