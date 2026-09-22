Москва22 сен Вести.Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Булатов надеется, что в следующем матче команда обыграет московский "Спартак". Об этом он заявил ИС "Вести".

В 28-м туре прошлого сезона самарские футболисты победили красно-белых со счетом 2:1. Теперь они надеются повторить тот результат.

У нас уже давно написаны планы, мы знаем чуть ли не каждую тренировку, что мы будем делать. Мы готовимся заранее … У нас есть ожидание следующего матча, и мы хотим, чтобы эти три недели прошли как можно быстрее … Следующий матч дома со "Спартаком", большой клуб, большая команда. Мы ждем ее в гости ... и мы надеемся, что ей будет тяжело … Нам без разницы с кем играть. Мы хотим и "Спартак" обыграть, и "Факел", и "Оренбург", каждого хотим обыграть